СМИ: Минтранс намерен ввести ГОСТ для скоростных автодорог

По предварительным данным, в рамках инициативы скоростные ограничения могут поднять до 130 километров в час. В настоящий момент подобные участки есть только у "Автодора".

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ готовит проект нового ГОСТа, предусматривающий регулирование движения на участках дорог с повышенным скоростным лимитом, пишет "Коммерсант".

По предварительным данным, в рамках инициативы скоростные ограничения могут поднять до 130 километров в час. В настоящий момент подобные участки есть только у "Автодора", однако вскоре лимит скорости могут изменить и на 44 участках федеральных дорог.

Как уточняется, поднять скорость могут только на 12% федеральных дорог, относящихся к первой категории.

— При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые, — сообщили в газете.

Кроме того, новый проект предусматривает введение ряда требований к зонам для остановки.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил ввести разделение водителей на любителей и профессионалов.