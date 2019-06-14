США показали "доказательства" причастности Ирана к ЧП в Оманском заливе – видео

Военнослужащие США опубликовали видеозапись, на которой "представлены" иранские военные, якобы снимающие с танкера Kokuka Courageous мину. Видео вместе с заявлением распространило Центральное командование США.

— В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизился к танкеру Kokuka Courageous, и, как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous, — говорится в сообщении командования США.

На чёрно-белых кадрах представлен катер с людьми на борту, подплывающий к танкеру и уплывающий обратно.

Напомним, что накануне в Оманском заливе были атакованы два танкера: Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными.