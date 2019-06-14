США бьют тревогу в связи с отношением стран Европы к Америке и РФ

Политолог объясняет ситуацию тем, что Штаты боятся потерять контроль над регионом.

Эксперты Атлантического совета провели исследование настроения европейских стран в отношении России и США, выявив "тревожную тенденцию". Информация об этом следует из документа "Соединённые Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества", опубликованного на сайте совета.

Отмечается, что с 2017 года отношение стран Центральной Европы к Североатлантическому альянсу улучшилось: в Чехии поддержка НАТО выросла на 27%, в Словакии — на 13%, в Румынии и Венгрии — на 7% и в Польше — на 6%.

— Однако при растущей поддержке НАТО в некоторых странах Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция — возможно, связанная с российской дезинформацией — негативного восприятия Соединённых Штатов. Несмотря на то что все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Ещё хуже то, что в Болгарии и Словакии больше людей считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия, — говорится в документе.

Военный эксперт Валерий Коровин прокомментировал RT тревожный посыл доклада тем, что США боятся потерять контроль над регионом.

— Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантистской линии, центром которой являются США, и евразийской — в её центре находится Россия, — поясняет Коровин.

Политолог добавляет, что США рассматривают Центральный регион в качестве базы для дальнейшего наступления вглубь континента.