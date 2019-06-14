ФСБ задержала в Забайкалье сторонника ИГИЛ

Сотрудники управления ФСБ России по Забайкальскому краю задержали сторонника ИГИЛ*, который прибыл в Читу для приобретения боеприпасов и оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

— Пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина России, сторонника международной террористической организации ИГИЛ, прибывшего в Читу из другого субъекта РФ с целью нелегального приобретения оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный активно занимался пропагандой террористической деятельности и планировал уехать в Сирию для её осуществления. Возбуждено уголовное дело.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.