Названы самые популярные курорты в СНГ для летнего отдыха

Аналитики также рассказали, что, приезжая в места отдыха ближнего зарубежья, россияне в среднем тратят от трёх до семи тысяч рублей.

Эксперты аналитического агентства "Турстат" составили рейтинг самых популярных курортов стран СНГ для летнего отдыха.

В лидерах оказались Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайдажан) и озеро Севан в Армении.

При составлении списка аналитики опирались на степень развитости инфраструктуры курортов и их посещаемость россиянами ранее.

Аналитики также рассказали, что, приезжая в места отдыха ближнего зарубежья, россияне в среднем тратят от трёх до семи тысяч рублей.