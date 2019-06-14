Столичный регион в пятницу ожидают дожди с грозами и тёплая погода

Днём 14 июня в Москве и Подмосковье пройдут дожди с грозами, ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, порывы которого достигнут 17 м/с во время непогоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов, в области — 23–28 градусов тепла. В ночь на 15 июня столбики термометров опустятся до 15 градусов в столице, а в области — до 12 градусов тепла. Вероятность дождей и гроз сохраняется.

Атмосферное давление повышенное: 757 мм рт. ст. Синоптики объявляют жёлтый и оранжевый уровень опасности в связи с непогодой и высокой вероятностью пожаров.