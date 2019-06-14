Строители соединили первый путь железнодорожной части Крымского моста

Представитель компании-генподрядчика заявил, что в ближайшее время пройдёт стыковка звеньев второго пути.

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив, по данному направлению поедут поезда с полуострова на материк. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

— Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь", — говорится в сообщении.

На создание 19-километровой колеи ушло 5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Председатель совета директоров генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил, что в ближайшее время произойдёт стыковка звеньев второго пути.

Напомним, что мост из Краснодарского края в Крым является самым протяжённым в России, его длина составляет 19 километров.