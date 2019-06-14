Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств — членов ШОС, которое открывается в Бишкеке.

Участников заседания, которое проходит в государственной резиденции "Ала-Арча", встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Сначала лидеров стран ожидала церемония фотографирования, после которой они перешли в зал переговоров, где саммит начался в узком составе.

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Напомним, что вчера российский лидер прилетел в Бишкек на саммит стран Шанхайской организации сотрудничества.

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