Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств — членов ШОС, которое открывается в Бишкеке.

Участников заседания, которое проходит в государственной резиденции "Ала-Арча", встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Сначала лидеров стран ожидала церемония фотографирования, после которой они перешли в зал переговоров, где саммит начался в узком составе.

Напомним, что вчера российский лидер прилетел в Бишкек на саммит стран Шанхайской организации сотрудничества.