Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся жара

Сейчас в столице наблюдается "свежее лето", когда ночью температура опускается до 10 градусов.

Летняя жара с температурой более 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе с 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

— Мы сейчас вернулись в настоящее, свежее, московское лето. Ночные температуры — около 10 градусов, днём — 20–22... 15 июня будет всего 20–22, 16 июня — 22–24 градуса, — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, с 17 июня в российскую столицу снова начнёт возвращаться июльская погода — ожидается около 25 градусов тепла и выше. На следующий день, 18 июня, столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а 19 июня — до +30 градусов.