Житель Новосибирска получил 8,5 года колонии за убийство фаната "Енисея"

24-летний преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд счёл его вину полностью доказанной.

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве болельщика ФК "Енисей" во время массовой драки в ноябре 2017 года. Об этом сообщается на сайте Заельцовского районного суда города.

— Афанасьев В.П. признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении суда.

По данным судебного органа, Афанасьев повалил фаната "Енисея" Самышкина на землю, где с силой нанёс тому несколько ударов кулаками в голову и по жизненно важным органам.

Лайф ранее уже рассказывал о трагедии, которая произошла 18 ноября 2017 года. В потасовке участвовали фанаты "Сибири" и "Енисея".