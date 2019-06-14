Из загоревшегося детсада в Екатеринбурге эвакуировали 18 малышей

Частный детский сад загорелся на улице Викулова в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров. Как сообщает региональный главк МЧС, из двухэтажного здания эвакуировали 25 человек.

— Из здания эвакуировано 25 человек, из них 18 детей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, — уточнили в управлении.

На месте происшествия работает семь единиц пожарной техники и 24 человека. Пока ликвидировать возгорание не удалось. По данным местных СМИ, на данный момент эвакуированные из здания малыши находятся в соседнем здании.