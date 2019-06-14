В Мельбурне начался митинг против экстрадиции Ассанжа в США

В Америке журналисту может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.

Жители австралийского города Мельбурна вышли на митинг против экстрадиции своего соотечественника, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты. Протестующие собрались у консульства Великобритании.

— Протесты (под лозунгом) "Свободу Ассанжу" сейчас (проходят) у консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается о двух задержанных протестующих, — сообщает WikiLeaks в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. В конце мая основатель WikiLeaks был переведён в больничное крыло тюрьмы.

Накануне глава МВД Великобритании заявил, что подписал запрос Министерства юстиции США об экстрадиции Ассанжа.