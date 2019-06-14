Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака в 54 года

Гонсалес боролась с раком яичников, который у неё обнаружили в 2016 году. После операции болезнь ненадолго отступила, но снова напомнила о себе.

Мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут" и Леонеллы в "Дикой розе", умерла. Об этом сообщает El Universal.

Гонсалес на протяжении нескольких лет боролась с раком яичников. Страшную болезнь у неё обнаружили в 2016 году. Тогда она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии, однако болезнь опять напомнила о себе.

Актрисе было 54 года. У неё остались муж и 14-летняя дочь. За несколько часов до смерти Гонсалес опубликовала в соцсетях трогательное фото с дочерью, на котором они обе счастливо улыбаются.

Ранее сообщалось, что актриса из "Секса в большом городе" Сильвия Майлз скончалась в Нью-Йорке на 95-м году жизни.