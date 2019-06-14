В Астрахани перекрыли канал незаконной миграции иностранцев в Россию

По версии следствия, организаторы делали для нелегалов фиктивные документы и переправляли в нашу страну.

В Астраханской области задержали семь человек по подозрению в организации незаконной миграции. Как сообщили Лайфу в МВД РФ, участники группировки за деньги помогали иностранцам нелегально пересекать российскую границу.

По данным правоохранителей, подозреваемые изготавливали фиктивные документы, дающие право на пребывание и работу в РФ, а также доставляли своих клиентов к местам пребывания и на железнодорожные вокзалы.

— Предполагаемый организатор предоставлял иностранцам для временного проживания арендуемое помещение, где располагалось кафе, а его 38-летний сообщник — свою квартиру, — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

65-летнему организатору и активному участнику группировки предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе. Остальные обвиняются по статье "Организация незаконной миграции".