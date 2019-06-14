МЧС экстренно предупреждает москвичей о грозе и граде в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС.

— В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 10:00 часов 15 июня местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах — град, — говорится в сообщении ведомства.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду во время грозы.

Ранее синоптики отмечали, что сегодня температура воздуха составит от 24 до 26 градусов, в области — 23–28 градусов тепла. В ночь на 15 июня столбики термометров опустятся до 15 градусов в столице, а в области — до 12 градусов тепла.