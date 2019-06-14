Путин назвал один из главных приоритетов ШОС

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета ШОС назвал один из главных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества. По словам лидера страны, это борьба с терроризмом и экстремизмом.

— Одним из главных приоритетов ШОС остаётся борьба с терроризмом и экстремизмом, — заявил глава государства на заседании Совета ШОС, трансляцию которого ведёт Лайф.

По словам лидера страны, Россия считает важным наращивать сотрудничество в рамках борьбы с терроризмом, блокировать финансовую подпитку боевиков за счёт наркотрафика и делать всё, чтобы в руки террористов не попало химическое, биологическое и другое оружие массового уничтожения.