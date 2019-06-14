Путин напомнил о роли Дамаска и Москвы в победе над боевиками

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Российский лидер отметил, что сейчас под контролем властей САР находится большая часть страны.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества напомнил, что боевики потерпели поражение в Сирии благодаря всесторонней помощи Москвы Дамаску в борьбе с международным терроризмом.

Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение, — сказал президент РФ.

Российский лидер напомнил, что Дамаск вернул под свой контроль большую часть территории страны. Сейчас там идёт процесс политического урегулирования. Но первоочередная задача сейчас — добиться полной ликвидации террористических очагов, прежде всего в Идлибе.

Ранее Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом одним из главных приоритетов саммита ШОС.

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