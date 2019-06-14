Путин заявил, что США могут подорвать режим нераспространения ядерного оружия

Президент уверен, что соблюдение ядерной сделки по Ирану — единственный логичный и правильный путь.

Россия как председатель Шанхайской организации сотрудничества будет добиваться выполнения всех обязательств, которые взяли на себя участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер уверен, что выход США из СВПД может подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

— Выход Соединённых Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утверждён Советом безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, — заявил Путин на саммите ШОС в Бишкеке.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответственность за выход Ирана из СВПД будет лежать на США. Из-за действий Штатов президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Тегеран частично прекратит выполнение своих обязательств по ядерной сделке.

Сама сделка 2015 года гарантировала то, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, однако страна имела право на мирную ядерную деятельность. В прошлом году США в мирных планах Тегерана усомнились и анонсировали разрыв договора со своей стороны.