За жизнью панд в Московском зоопарке можно будет наблюдать онлайн

У всех желающих появится возможность увидеть, как животные добывают заранее спрятанные от них лакомства.

В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд по кличке Жуи и Диндин, которые весной переехали из Китая. Уже 1 июля за жизнью бамбуковых медведей можно будет наблюдать онлайн. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе мэра столицы.

— Каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня. Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лёд, играют, — рассказала Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Сейчас ведётся подготовка к началу трансляций и тестируется установленное оборудование. Показывать Жуи и Диндин будут с разных ракурсов.

Ранее Лайф рассказывал, что от жары панд в Москве спасают фонтанчиками и душем.