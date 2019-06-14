На Марсе заметили эмблему Звёздного флота из Star Trek

Логотип на поверхности Красной планеты мог появиться в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.

Аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Марса рисунок, напоминающий эмблему Звёздного флота из научно-фантастического сериала Star Trek ("Звёздный путь"). Об этом сообщил телеканал CBS.

Логотип на снимке от 22 апреля 2019 года заметили специалисты Аризонского университета в Тусоне. Они считают, что символ на поверхности Красной планеты мог сформироваться в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.

Ранее сообщалось, что NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля.