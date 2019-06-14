Диетологи рассказали, сколько клубники можно съесть в день без последствий

Сахара в клубнике намного меньше, чем даже в лимонах, а в 150 граммах содержится суточная доза витамина C.

Даже если у человека нет противопоказаний к клубнике, ягодой не стоит злоупотреблять. В день можно съедать около 250–300 граммов. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Употребление этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как истинно аллергических реакций, так и псевдоаллергических реакций, сопровождающихся такими же неприятными проявлениями, как и истинная аллергия, — цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

В ягоде помимо витамина С есть фолиевая кислота (витамин В9), калий, магний, цинк. Клубника является низкокалорийным продуктом, на 100 граммов в ней только 40 килокалорий.

5 июня мэрия Москвы объявила о начале "клубничного сезона" в столице. А вчера Лайф приводил советы Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции — как выбрать самую вкусную ягоду.