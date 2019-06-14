Пограничники не пустили в Россию 800 украинских пчёл-нелегалов

Владелец не смог показать ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на ввоз насекомых.

Во время проверки на Белгородской таможне в пункте пропуска Нехотеевка в багажном отсеке автобуса, прибывшего с Украины, нашли целый рой пчёл без необходимых документов. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

— Гражданин России вёз 800 пчелиных особей из Киева в Чечню. Однако ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз у него не оказалось, — уточнил представитель ведомства.

Он уточнил, что всего в багаже автобуса было сто пчелопакетов. Поскольку провоз насекомых и животных без документов на территорию РФ запрещён, крылатых нелегалов отправили обратно на Украину.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область мужчину, который вёз двух павлинов в багажнике машины.