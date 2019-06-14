В центре Москвы загорелся старинный особняк

Пожар на ул. Пречистенка pic.twitter.com/z3vQbp3uhE— Московские новости (@moskow_vk) 14 июня 2019 г.
В Москве в доме № 36 по улице Пречистенке загорелось историческое здание, в котором проходили реставрационные работы.
— Происходит возгорание кровли. Площадь здания уточняется, сведения о пострадавших не поступали, — рассказали Лайфу в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
Накануне вечером Лайф сообщал, что огнём было охвачено здание в Измайловском кремле.
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