В центре Москвы загорелся старинный особняк

220

В Москве в доме № 36 по улице Пречистенке загорелось историческое здание, в котором проходили реставрационные работы.

Происходит возгорание кровли. Площадь здания уточняется, сведения о пострадавших не поступали, — рассказали Лайфу в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Накануне вечером Лайф сообщал, что огнём было охвачено здание в Измайловском кремле.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×