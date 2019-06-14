Россиянкам могут дать право изменять размер декретных

Предлагается, чтобы мамы могли отдыхать полтора года и получать 40% от зарплаты или оформить отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше.

У россиянок должна быть возможность самим определять продолжительность отпуска по уходу за ребёнком. Ввести гибкий декретный отпуск предложил глава рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

Согласно озвученной им идее, при изменении длительности отпуска должен меняться и размер ежемесячного пособия. Так, мама может отдыхать полтора года и получать 40% от зарплаты, как сейчас, или оформить отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше. По мнению Рыбальченко, этот механизм будет выгоден и для работодателей, и для сотрудниц.

— Пока мы не предлагаем распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребёнка, — цитируют его "Известия".

Ранее Лайф сообщал, что правительство обсуждает меры стимулирования рождения первых детей в семьях.