Минюст готовит закон об изъятии незадекларированных доходов чиновников

Законопроект разрабатывают в рамках Национального плана противодействия коррупции.

Российское Министерство юстиции занимается разработкой закона, который позволит изымать в пользу государства средства со счетов госслужащих, муниципальных чиновников и сотрудников госкорпораций, если происхождение денег не подтверждено на законном основании. О разработке законопроекта сообщает ведомство на своём сайте.

Там уточняется, что речь идёт о случаях, когда "сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании".

Законопроект разрабатывается ведомством в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Ранее Лайф приводил сообщение Счётной палаты РФ о том, что конфискация имущества невыгодна для государства. Росимущество тратит на хранение конфиската гораздо больше денег, чем в итоге получает от его продаж.