СК показал видео с места убийства жены хоккеиста Соколова

О развернувшейся в частном доме резне говорят следы крови на полу и разбросанные вещи.

Следственный комитет опубликовал видео из коттеджа в посёлке Новая Романовка Ленобласти, где нашли тело супруги хоккейного вратаря Максима Соколова с ножевыми ранениями. На кадрах — следы жестокой расправы: кровавый отпечаток ноги и орудие убийства.

Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова было найдено в коттедже на территории посёлка Новая Романовка 13 июня. Рядом был обнаружен её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Он до сих пор находится в реанимации. Сегодня по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний сын убитой.