Орнеллу Мути отправят в тюрьму на полгода за прогул спектакля

Избежать пребывания за решёткой известная актриса может, заплатив штраф в 30 тысяч евро.

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюрьмы знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути за прогул спектакля в городе Порденоне 10 декабря 2010 года. Об этом сообщает агентство ANSA.

Звезда всё же может избежать пребывания за решёткой, если выплатит неустойку в 30 тысяч евро театру, которому пришлось отменить её выступление.

10 декабря 2010 года Орнелла Мути во время турне по Италии прогуляла спектакль, сославшись на плохое самочувствие. Актриса даже представила медицинскую справку. Однако театр узнал, что документ фальшивый, и подал на неё в суд. Мути была приговорена к восьми годам тюрьмы, а в июле 2017 года апелляционный суд, где она пыталась обжаловать предыдущее решение, уменьшил срок до шести месяцев. Мути пыталась оспорить и этот вердикт.