Разин заявил, что Алибасов останется тяжёлым инвалидом

Страховки у основателя группы "На-на" не оказалось, поэтому ему придётся надеяться на доход от этого своего детища.

Близкий друг основателя группы "На-на" Бари Алибасова Андрей Разин, продюсер группы "Ласковый май", рассказал, что состояние его коллеги всё ещё остаётся тяжёлым. Врачи планируют провести Алибасову гастроскопию: ему исследуют пищеварительную систему, чтобы понять, как зарастают ожоги, и скорректировать дальнейшее лечение.

— Понятно, что Бари уже никогда не будет прежним — врачам придётся ставить ему искусственный пищевод, — передаёт kp.ru слова Разина.

По его мнению, Алибасов "уже в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым инвалидом". Разин рассказал, что его коллега не страховал своё здоровье, поэтому сейчас может рассчитывать только на заработок от группы "На-На".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Лайф рассказывал, что сын Алибасова может увезти его на лечение в Европу.