Путин и Лукашенко "на ногах" провели переговоры на полях саммита ШОС

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Фото © Sergei Chirikov / Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко "на ногах" провели переговоры на полях саммита ШОС. В частности, они обсудили двусторонние вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, они подтвердили возможность проведения двусторонней встречи в самое ближайшее время. Также были подняты актуальные вопросы интеграции.

Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия, — пояснил представитель Кремля.

Последние переговоры Путина и Лукашенко прошли в конце мая на полях Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. При этом тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" на этой встрече не поднималась.

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