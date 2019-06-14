Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта

За первые часы работы специализированных центров эти документы получили несколько десятков жителей региона.

В селе Покровском Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики. А в специализированном центре в Новошахтинске эта же процедура стартовала для жителей Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС.

В течение дня паспорта будут выданы примерно 60 жителям региона — по 30 гражданам ДНР и ЛНР. Финальная процедура занимает всего около десяти минут. Новые граждане приносят присягу и сдают отпечатки пальцев.

Указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение гуманитарными соображениями.

Получить российское гражданство захотели тысячи жителей Донбасса. В ответ в Верховной раде предложили конфисковать имущество у жителей ДНР с российскими паспортами.