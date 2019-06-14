Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно заменять традиционные банкоматы ресайклерами. Об этом рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
— В нашей стране самыми популярными становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами, — отметил Кузнецов в интервью РИА "Новости".
Банкоматы-ресайклеры используют как загруженные банком, так и внесённые клиентами деньги для выдачи. По словам топ-менеджера Сбербанка, они надёжнее традиционных банкоматов, "хотя "мозги" в них значительно сложнее". Кузнецов добавил, что полный переход на новые устройства займёт продолжительное время.
Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов с получением средств через банкоматы или офисы банка.
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