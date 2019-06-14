Легковушку разорвало на куски при столкновении с КамАЗом и фургоном на Кубани

Тело погибшего водителя пришлось вырезать из сплющенного авто с помощью гидравлического инструмента.

Легковушку разорвало на куски в результате лобового столкновения с КамАЗом и фургоном около посёлка Ильского в Краснодарском крае. Как стало известно Лайфу, 44-летняя женщина-водитель погибла на месте.

По предварительной информации, женщина за рулём "сузуки" внезапно выехала на встречную полосу и влетела в КамАЗ. После этого легковушку отбросило на следовавший за большегрузом УАЗ. Судя по кадрам с места ДТП, иномарку буквально разорвало в клочья.

Тело погибшего водителя пришлось вырезать из сплющенного авто с помощью гидравлического инструмента. Больше погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что мотоциклист и пешеход скончались в результате ДТП на Каширском шоссе в Москве.