Польский политик назвал чрезмерными расходы на военный контингент США

Гжегож Схетына призвал власти укреплять безопасность страны, а не заниматься пропагандой, заключая сделки со Штатами.

Глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Гжегож Схетына задался вопросом, не слишком ли дорого обходится стране размещение Вооружённых сил США. Он призвал быть союзником Штатов, а не клиентом.

— Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды? Мы внимательно присмотримся к этому соглашению. Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом... — написал Схетына в Twitter.

Напомним, польский президент Анджей Дуда сейчас находится с официальным визитом в Соединённых Штатах.

С американским лидером Дональдом Трампом Дуда договорился о размещении беспилотников MQ-9 у себя в стране и об увеличении американского контингента в Польше на тысячу человек. Сейчас там 4,5 тысячи военных США.