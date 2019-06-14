Иркутского полицейского задержали за сбыт наркотиков

В Иркутске задержали полицейского, которого подозревают в сбыте наркотиков. В региональном управлении ГУ МВД отмечают, что сотрудника правоохранительных органов поймали с поличным.

— Противоправной деятельностью он занимался не при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело, — сообщили РИА "Новости" в ведомстве.

С поличным был пойман 29-летний сотрудник иркутской полиции. Операцией по задержанию занимались сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Иркутской области и УФСБ РФ региона.

Сейчас решается вопрос об увольнении правоохранителя.