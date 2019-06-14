Анимационный сериал признан на презентации одним из трёх лучших, которые были отобраны из 500 проектов.

Российский проект "Ёжик и медвежонок" получил "приз Диснея" и пять тысяч евро на питчинге (презентации инвесторам) на крупнейшем в Европе международном анимационном кинорынке MIFA в городе Анси. Об этом сообщает Ассоциация анимационного кино.

Работы на питчинг MIFA отправили аниматоры со всего мира. Сначала селекционная комиссия отобрала из 500 работ 47, из которых позже были отмечены три лучшие.

"Ёжик и медвежонок" — этом анимационный сериал о Ёжике, Медвежонке и их друзьях, которые живут в волшебном лесу. Предполагается, что он будет состоять из пятиминутных эпизодов. Всего планируется создать как минимум четыре сезона по 10 серий каждый. Продюсером проекта является Со­ня Го­ря, а режиссёром — Глеб Бе­ляков.