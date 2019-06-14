Звезду "Сватов" перестали считать угрозой нацбезопасности Украины

Ранее артисту запретили въезд в страну на три года, а также ввели запрет на показ этого сериала на Украине.

Российского актёра Фёдора Добронравова убрали из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Министерство культуры Украины 14 июня опубликовало обновлённый список, в котором не значится имя актёра.

Отмечается, что сейчас в списке находится 147 человек.

Напомним, 22 ноября 2017 года Добронравову запретили въезд на территорию Украины на три года из-за визита в Крым. Кроме того, в стране запретили показ сериала "Сваты", в котором он играл одну из главных ролей.

Позже суд Киева признал незаконным решение СБУ по Добронравову, а также отменил запрет на показ "Сватов". После чего на это судебное решение поступила жалоба от СБУ и Государственного агентства по вопросам кино. В мае 2019 года суд признал законным снятие запрета на въезд на Украину российского актёра Фёдора Добронравова.

Нужно отметить, что один из продюсеров "Сватов" — нынешний президент Украины Владимир Зеленский.