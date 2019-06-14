Суд арестовал бывшего и.о. мэра Рязани за "парк-призрак"

О том, что власти города приняли детский парк, который не был построен, президенту РФ Владимиру Путину рассказали на медиафоруме ОНФ.

Басманный суд Москвы принял постановление об аресте бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детского парка, который существовал лишь на бумаге.

— Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова, — рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Карабасов ушёл в отставку 30 мая. По словам его адвоката, своей вины он не признаёт.

После обращения к президенту ситуацию со строительством парка стоимостью 4,9 миллиона рублей взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вместе с градоначальником были задержаны руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО "Уютный дом 62" Михаил Пузанов.

Сооружения, которые должны были быть установлены в парке, обнаружились на других городских площадках.