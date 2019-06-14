Суд арестовал бывшего и.о. мэра Рязани за "парк-призрак"

Басманный суд Москвы принял постановление об аресте бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детского парка, который существовал лишь на бумаге.
— Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова, — рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
Карабасов ушёл в отставку 30 мая. По словам его адвоката, своей вины он не признаёт.
После обращения к президенту ситуацию со строительством парка стоимостью 4,9 миллиона рублей взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вместе с градоначальником были задержаны руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО "Уютный дом 62" Михаил Пузанов.
Сооружения, которые должны были быть установлены в парке, обнаружились на других городских площадках.
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