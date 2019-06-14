Врач рассказала о положительном влиянии донорства на здоровье

У людей, которые регулярно сдают кровь, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова на пресс-конференции в честь Всемирного дня донора крови.
— Один из важнейших эффектов постоянного донорства — снижение сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, — отметила врач.
По словам Майоровой, к медикам часто обращаются доноры, которые переступили 70-летний рубеж и продолжают активно сдавать кровь. Ранее специалисты центра проверили качество крови одного из таких пациентов, и оказалось, что она как у 25-летнего молодого человека.
Врач также рассказала, что за последние десять лет число доноров в Москве увеличилось в 1,6 раза. Кроме того, за первые пять месяцев 2019 года более 51 тысячи жителей столицы поделились кровью и её компонентами.
Ранее сообщалось, что смертельно больной из Тобольска решил отдать своё сердце 19-летнему жителю Владикавказа.
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