Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США назначены на февраль 2020 года

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты только на конец февраля 2020 года. Вопрос будет решаться в течение пяти дней после 24 числа.

Как сообщает ТАСС, адвокаты Ассанжа согласились с этими датами.

Самого журналиста на заседании не было. Он сейчас в больничном отделении тюрьмы Белмарш, где находится с конца мая.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовалабританская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.