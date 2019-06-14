ГИБДД Омска открестилась от "голливудского" ролика об опасностях на переездах

Интернет-пользователи оценили "спецэффекты на уровне "Мстителей" и работу режиссёра-постановщика.

В ГИБДД Омска заявили о непричастности к социальному ролику, посвящённому аккуратному вождению на железнодорожных переездах. Видео на днях появилось в соцсетях и завоевало вирусную популярность.

Впечатлённые интернет-пользователи отметили выдающуюся работу режиссёра-постановщика и, самое главное, специалиста по спецэффектам. "Спецэффекты на уровне "Мстителей", — написал в комментариях под видео один из зрителей. Однако в органах поспешили откреститься от причастности к видео.

— Данное видео не имеет отношения к полиции. Мероприятие организовано и проведено РЖД, — приводит комментарий пресс-службы УМВД РФ по Омской области радиостанция "Говорит Москва".

К слову, сотрудники различных ведомств уже далеко не в первый раз балуют зрителей видеоклипами. В конце апреля девушки-приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив её должникам.