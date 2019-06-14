ГИБДД Омска открестилась от "голливудского" ролика об опасностях на переездах

В ГИБДД Омска заявили о непричастности к социальному ролику, посвящённому аккуратному вождению на железнодорожных переездах. Видео на днях появилось в соцсетях и завоевало вирусную популярность.
Впечатлённые интернет-пользователи отметили выдающуюся работу режиссёра-постановщика и, самое главное, специалиста по спецэффектам. "Спецэффекты на уровне "Мстителей", — написал в комментариях под видео один из зрителей. Однако в органах поспешили откреститься от причастности к видео.
— Данное видео не имеет отношения к полиции. Мероприятие организовано и проведено РЖД, — приводит комментарий пресс-службы УМВД РФ по Омской области радиостанция "Говорит Москва".
К слову, сотрудники различных ведомств уже далеко не в первый раз балуют зрителей видеоклипами. В конце апреля девушки-приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив её должникам.
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