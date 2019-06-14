Незрячая девушка подала иск из-за отказа брать её на работу с собакой-поводырём

В юридической компании заверили, что дело вовсе не в животном, которое помогает жительнице Кубани.

В Краснодаре незрячая девушка подала в суд на компанию, которая отказала ей в приёме на работу. По мнению Анастасии Блиновой, отказ она получила из-за собаки-поводыря. Теперь девушка хочет подать пример другим инвалидам, как отстаивать свои права.

Анастасия год назад окончила юридический факультет и решила устроиться на работу. Девушка прошла телефонное собеседование, а вот на собеседование с руководством не попала. Перед беседой к ней подошла девушка и попросила оставить номер телефона.

— Через некоторое время мне поступил звонок. Это был руководитель отдела, которая сказала, что ей передали информацию о моей кандидатуре. Она сказала, что не может принять меня на работу, так как собака не может находиться у нас в офисе, это запрещено корпоративной этикой, — рассказала Анастасия.

После этого девушка подала в суд на компанию. Она намерена добиться, чтобы с ней подписали трудовой договор и возместили моральный вред.

— Есть статья 15 закона № 181 "О социальной защите инвалидов". Там сказано, что все учреждения должны обеспечивать допуск собаки-поводыря, — отметила Анастасия.

Лайф узнал, как ситуацию комментируют в юридической компании, куда хотела устроиться девушка. Там заверили, что дело вовсе не в собаке.

— У нас есть определённые условия, при которых собирается штат юристов. Консультации проводятся сразу, то есть вы заводите человека в переговорную и его сразу консультируете. Только по этим требованиям она не была принята, — заявила Лайфу Елена Сотникова, работник отдела контроля качества юридического центра "Преторъ".

В компании считают, что Анастасия Блинова не сможет напрямую консультировать клиентов, изучая с ними документы на месте.

— Ты должен, сидя перед клиентом и смотря его документы, отвечать. Но она не смогла этого сделать. Только вот по этим требованиям она не была принята на работу, здесь уже не идёт речь о собаке, — добавила Сотникова.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство упростило порядок установления инвалидности. А в российских аэропортах могут упростить досмотр такой категории пассажиров.