Центробанк впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку

Среди оснований этого регулятор называет умеренную инфляцию — она находится в районе 4%.

Банк России понизил ключевую ставку. Это произошло впервые с марта 2018 года. Снижение составило 25 базисных пунктов, то есть 0,25%. Теперь ставка составляет 7,5% годовых.

— Продолжается замедление годовой инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и по оценке на 10 июня составил 5,0%, — объясняет своё решение регулятор.

Отмечается, что с февраля, если рассматривать в годовом выражении, месячные темпы прироста потребительских цен находятся вблизи 4%. ЦБ ожидает, что около этого показателя инфляция и будет находиться в ближайшее время.

А вот рост экономики, как отмечают в Центробанке, складывается ниже ожиданий. Рост экспорта замедлился, как и рост оборота розничной торговли.

В ЦБ допускают, что на одном из ближайших заседаний могут вновь снизить ключевую ставку. Следующее состоится 26 июля.

Отметим, что ключевая ставка влияет в том числе на ставку, по которой банки выдают кредиты населению. Так, её снижение может привести к сокращению процентов по ипотеке.

В последний раз Банк России снижал ключевую ставку в марте 2018 года. А к её повышению перешёл осенью прошлого года. Тогда это случилось впервые с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин ставил задачу добиться снижения средней ставки по ипотеке до 8% годовых. Сейчас она превышает 10%.