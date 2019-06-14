Организаторы Тотального диктанта написали с ошибкой слово "вуз"

Эксперты запутались, когда пытались узнать мнение читателей о новом онлайн-курсе для повышения грамотности.

Организаторы Тотального диктанта прислали подписчикам опрос с орфографической ошибкой в слове "вуз". Радиостанция "Говорит Москва" обратила внимание на то, что аббревиатура была написана большими буквами.

Интересно, что в исследовании проект пытался узнать отношение подписчиков к своему новому продукту — онлайн-курсу для повышения грамотности. В Тотальном диктанте уже признали ошибку и пообещали внести исправления в соцопрос.

Ранее сообщалось, что участники акции "Тотальный диктант — 2019" во время тестирования путали "обаяние" с "обонянием", "корабельный дуб" с "карамельным дубом".