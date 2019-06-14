В Бахрейне с разницей в один день погибли две россиянки

Пока поступает противоречивая информация. Дипломаты уточняют данные у местных властей.

В Посольстве России в Бахрейне Лайфу рассказали, что в стране в начале июня погибла не одна девушка, как сообщалось ранее, а сразу две, с разницей в один день. Девушек звали Виолетта Шарафулина и Любовь Мезенцева. Причём из окна выпала первая.

— По поводу россиянки, которая погибла пятого числа, мы знаем, что она выпала из окна. Однако местные органы пока не подтвердили, является это убийством, самоубийством или несчастным случаем, — рассказал Лайфу пресс-секретарь Посольства РФ в Бахрейне Ярослав Левин.

Однако мужчина добавил, что это не единичный случай за последние дни.

— По поводу той, которая погибла четвёртого числа, по Мезенцевой, у нас информации нет пока никакой. Мы пока ждём информацию о подтверждении её гибели и о том, где она находится, от местных властей. Запрос уже был отправлен. Раньше чем в воскресенье мы ответа не получим, — объяснил пресс-секретарь.

Как ранее рассказывал Лайф, о смерти 22-летней россиянки из города Верещагино в королевстве сообщила её сестра в соцсетях. Она уверена, что девушку убили.