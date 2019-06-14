В Бахрейне с разницей в один день погибли две россиянки

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Столица Бахрейна Манама. Фото: © Flickr / Eduard Marmet

Пока поступает противоречивая информация. Дипломаты уточняют данные у местных властей.

В Посольстве России в Бахрейне Лайфу рассказали, что в стране в начале июня погибла не одна девушка, как сообщалось ранее, а сразу две, с разницей в один день. Девушек звали Виолетта Шарафулина и Любовь Мезенцева. Причём из окна выпала первая.

По поводу россиянки, которая погибла пятого числа, мы знаем, что она выпала из окна. Однако местные органы пока не подтвердили, является это убийством, самоубийством или несчастным случаем, — рассказал Лайфу пресс-секретарь Посольства РФ в Бахрейне Ярослав Левин.

Однако мужчина добавил, что это не единичный случай за последние дни.

По поводу той, которая погибла четвёртого числа, по Мезенцевой, у нас информации нет пока никакой. Мы пока ждём информацию о подтверждении её гибели и о том, где она находится, от местных властей. Запрос уже был отправлен. Раньше чем в воскресенье мы ответа не получим, — объяснил пресс-секретарь.

Как ранее рассказывал Лайф, о смерти 22-летней россиянки из города Верещагино в королевстве сообщила её сестра в соцсетях. Она уверена, что девушку убили.

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