Более 60 тысяч литров крови сдали жители Москвы с начала года

А переливание крови или её компонентов в российской столице проходит каждые пять минут.

За последние десять лет число жителей Москвы, сдающих кровь, увеличилось в 1,6 раза. Такую статистику в пятницу озвучила главврач Центра крови имени О. К. Гаврилова, доктор медицинских наук Ольга Майорова.

— В мире ежегодно проходит порядка 112 миллионов донаций, а в Москве переливание крови пациентам проходит каждые пять минут, — сообщила она.

По оценке столичного Депздрава, с начала года кровь в Москве сдало более 51 тысячи человек, а всего специалисты столичной службы крови заготовили более 63 тысяч литров донорской крови. К слову, чаще всего донорами в Москве становятся студенты медицинских организаций. А ещё большинство столичных доноров сдают кровь и её компоненты совершенно бесплатно.

Ранее Лайф рассказывал о положительном влиянии донорства на здоровье. Так, у людей, сдающих кровь, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Как стать донором? Узнайте на сайте службы крови.