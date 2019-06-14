Сергея Паука Троицкого задержали за пьяную езду в Мытищах

Причём в мае одиозный рокер уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого задержали в Мытищах за повторную езду за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Подмосковью.

— По первичным признакам, он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Агентство напоминает, что в мае одиозный рокер уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

Паук свою вину не признаёт.

53-летний Сергей Троицкий — создатель и лидер треш-метал-группы "Коррозия металла". Выступает под сценическим псевдонимом Паук.