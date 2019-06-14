TikTok пообещала соблюдать российские законы

Сервис проводит регулярную работу для устранения несоответствующего контента или учётных записей, заверили в компании.

Соцсеть TikTok намерена соблюдать российские законы и сотрудничать с местными властями. Об этом заявили Лайфу в пресс-службе компании после появления информации о намерении Роскомнадзора проверить сервис.

— Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями, — подчеркнули в компании.

Представитель сервиса заверил, что обеспечение безопасной и позитивной среды для пользователей приложения TikTok является главным приоритетом компании. Он отметил, что соцсеть проводит регулярную работу для защиты юзеров от злоупотреблений, обеспечения конфиденциальности их данных и устранения несоответствующего контента или учётных записей.

Ранее сообщалось, что TikTok оштрафовали в США за распространение личных данных детей, в Индии соцсеть и вовсе запретили из-за распространения порно и другого неподобающего контента.