Лайф узнал о поведении младшего сына Соколова в школе: враньё, манипуляции

Подросток был ранее задержан по подозрению в убийстве матери и покушении на брата.

Младший сын легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова — 15-летний Арсений — часто конфликтовал в школе с девочками, а одной даже сломал очки. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, из-за проблем с поведением мать мальчика регулярно вызывали в учебное заведение.

В школу "Ювента" он перешёл в 2016 году. При этом в предыдущем месте учёбы Арсений успел отличиться плохим поведением. В новой школе он показал себя так же. Отношения с братом, который учился здесь же, были прохладными. Учителя даже говорят о его зависти к Максиму и к отношениям между матерью и старшим братом. Кроме того, подросток отлынивал от учёбы и выполнения домашних заданий. А чтобы не получить плохую отметку, по словам собеседника Лайфа, девятиклассник врал и манипулировал.

Напомним, накануне в коттедже на территории посёлка Новая Романовка нашли тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова. Рядом был обнаружен её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Сегодня по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний сын убитой. Арсений утверждает, что мать убил Максим, а он набросился на старшего брата в порыве ярости.