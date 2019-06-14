Появились фото животных, спасённых из горящего приюта в Петербурге

Триста кошек и семь собак спасли из полыхающего приюта бездомных животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, животных выносили буквально ваннами.
На опубликованных фото видно котят, которые приходят в себя на мягких подстилках, их взъерошенных старших собратьев, собранных в клетку, а также собаку.
Отмечается, что питомцы паниковали в дыму. Сотрудникам МЧС пришлось ловить их поодиночке. К счастью, никто из постояльцев приюта не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что обезьяна отобрала у туристов фотоаппарат и сняла всё, что о них думает.
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