Появились фото животных, спасённых из горящего приюта в Петербурге

С огнём в "Брошенном ангеле" боролось 37 человек с использованием десяти единиц техники.

Триста кошек и семь собак спасли из полыхающего приюта бездомных животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, животных выносили буквально ваннами.

На опубликованных фото видно котят, которые приходят в себя на мягких подстилках, их взъерошенных старших собратьев, собранных в клетку, а также собаку.

Отмечается, что питомцы паниковали в дыму. Сотрудникам МЧС пришлось ловить их поодиночке. К счастью, никто из постояльцев приюта не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что обезьяна отобрала у туристов фотоаппарат и сняла всё, что о них думает.