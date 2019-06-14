Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание

Старший сын легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова пришёл в сознание. При этом состояние 18-летнего Максима остаётся стабильно тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в медицинских кругах.

Юноша пока не разговаривает. Сейчас медики созвали консилиум по поводу состояния Максима. Известно, что они разрешили транспортировать молодого человека в другую больницу, однако особой потребности в этом не видят.

Максим был госпитализирован после бойни в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там была убита его мать. Причём сначала сообщалось, что в расправе подозревали именно 18-летнего юношу. Младший брат Арсений отмечал, что, узнав об убийстве матери, нанёс ножевое ранение Максиму. Однако следователи не верят версии 15-летнего подростка и теперь считают его подозреваемым в расправе над матерью. Он уже задержан.